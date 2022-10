Cornet-Mertens in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Wta Monastir 2022

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Alizéaffronterà Elisenelladel Wta 250 di. Sfida di alto livello nell’atto conclusivo in Tunisia, dove mancherà la beniamina di casa Jabeur ma saranno comunque presenti due giocatrici di livello. La francese ha superato in due comodi set Kudermetova, mentre la belga ha concesso solamente quattro giochi a Liu. I precedenti tra le due sono in parità (2-2), ma secondo i bookmakers saràa scendere in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo domenica 9 ottobre per le ore 14:00 italiane. La partita andrà in onda in differita in tv alle ore 17:00 su SuperTennis (64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà ...