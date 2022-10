Carta di Identità Elettronica esce un aggiornamento con nuovi servizi per il cittadino | una comoda svolta

Leggi su computermagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Trelivelli di autenticazione informatica e nuove modalità di impiego per lad’: Il Ministero dell’Interno del Governo italiano conferma la possibilità per i cittadini di accedere a sempre piùonline, in modo da semplificare i processi relativi all’amministrazione pubblica. Scopriamo i dettagli. Fonte: Ministero dell’Interno – ComputerMagazine.itTriplice firma da parte dei Ministri dell’Interno, dell’Economia e delle Finanze e per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per il nuovo decreto che aggiorna lad’Identitadella Repubblica italiana. L’intento, come esplicitato nel comunicato ufficiale, é quello di rendere la...