(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSull’esito dell’provinciale del Pd di ieri sera parla Carmine, componente dell’nazionale Dem: “Non esiste contesto sociale che sia privo di. Tutti Noi siamo consapevoli della loro importanza. Sappiamo bene che se noi le violassimo, se tutti le violassero, in poco tempo si creerebbero disordini e pericoli. Il rispetto dellenon può e non deve essere banalizzato e svilito a mero adempimento burocratico o formalismo. Unaè un gruppo sociale costituito da individui, donne e uomini, che hanno deciso di dedicare il proprio tempo per una causa condividendo valori e principi; esige rispetto da tutti, soprattutto da parte di chi tale gruppo, democraticamente, ha deciso di essere rappresentato. Quando viene ...

anteprima24.it

... Audax Volley Andria, Pallacanestro Andria, Ritmica Andria Centro Sport, SanVolley, ...di Consiglio Direttivo del 29 maggio 2022 e con successiva ratifica a maggioranza in sede di......presidente la minoranza votò favorevolmente "nella convinzione che il presidente dell'è ... mentre la minoranza va votato Mariarita. Non era certo quello della elezione di due vice ... Assemblea Pd, Valentino: "Il partito ha le sue regole" Riceviamo e pubblichiamo – Carmine Valentino Duro attacco di Carmine Valentino all’amministrazione del sindaco Riccio: “È risaputo che svolgere il proprio compito non sempre è cosa semplice e, in part ...