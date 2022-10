Venezia | tragedia sulla A4 | furgone si schianta contro un tir Sei persone hanno perso la vita

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Gravissimo incidente stradale all’altezza di San Donà di Piave ().Lo stra une un camion ha provocato la morte di sei. Il, a bordo del quale viaggiavano sette, ha tamponato violentemente l’autoarticolato in lento movimento. L’incidente stradale è avvenuto nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave, tra l’entrata e l’uscita dello svincolo di Trieste. Non si conoscono ancora le condizioni dell’unico sopravvissuto.devastante sull’A4: sei morti un soprvvissuto Al momento dell’impatto erano segnalati rallentamenti – anche attraverso i pannelli a messaggio variabile – a causa del traffico intenso tra Meolo – Roncade e il bivio A4-A28 (Nodo ...

SAN DONA' -in A4. Pulmino sotto un tir: sei persone sono morte nel , nel terribile incidente accaduto ... Inevitabili i disagi con il blocco del traffico per chi, proveniente da, deve ...lungo l' autostrada A4 al confine tra Veneto e Friuli. Con il furgone finiscono sotto un ... Inevitabili i disagi con il blocco del traffico per chi, proveniente da, deve dirigersi verso ...