Rowling sbeffeggia l’ente che aiuta i bimbi trans | c’era un pedofilo tra voi e non ve ne siete accorti?

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Per fortuna che J.K.c’è. Implacabile nel denunciare le contraddizioni del mondo Lgbtq che la ricambia con una ostilità vigorosa. Stavolta la celebre scrittrice ha denunciato su twitter lo scandalo di Jacob Breslow. Un signore che ha avuto parole di critica per la società che disprezza i pedofili e che vorrebbe chiamarli solo “persone attratte da minori”. Costui collaborava coninglese che sostiene i bambini che vogliono cambiare genere ele famiglie nel percorso diizione. La società si chiama Mermaids e molti vip si sono detti sostenitori dei suoi alti scopi. Ha incassato anche il placet del principe Harry oltre a cospicui finanziamenti pubblici. Finché il Times non ha portato alla luce le idee di Breslow, che è professore associato di genere e sessualità presso la London School of ...