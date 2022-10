Programmi TV di stasera | venerdì 7 ottobre 2022 Su Rai2 il docu sul serial killer Donato Bilancia

(Di venerdì 7 ottobre 2022)(Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Tale e Quale Show Intrattenimento. Secondo appuntamento con lo show condotto da Carlo Conti. Ecco le esibizioni, sempre dal vivo e accompagnate dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli: Elena Ballerini diventerà Antonella Ruggiero, Rosalinda Cannavò se la vedrà con Elodie, Samira Lui avrà le sembianze di Rihanna, Valeria Marini sarà Cher, Alessandra Mussolini vestirà i panni di Loredana Bertè, Valentina Persia si trasformerà in Giusy Ferreri, Andrea Dianetti si calerà nei panni di Gianni Morandi, Claudio Lauretta onorerà la memoria di Pino Daniele, Gilles Rocca interpreterà Tiziano Ferro, Antonino proverà il bis con Tom Walker, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il personal coach particolare Gabriele Cirilli saranno infine RuPaul ed Elton John. Chi di loro riuscirà a convincere la giuria ...

