Pixel 6 è lo smartphone di Google più venduto di sempre | o forse no

Verrete quindi indirizzati a una pagina con un'immagine del vostroe una casella sottostante con la scritta 'Opt - in' . Selezionatelo e andate su Impostazioni > Sistema > A ...L'ottimo6a di Google, unoAndroid eccellente, è proposto in questo momento su Amazon con uno sconto davvero ...Maggiore protezione dei dati, una marcia in più a livello di fotografia e una batteria friendly: i nuovi smartphone 7 e 7 pro della linea Pixel arrivano Italia, a soli… Leggi ...Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli ann ...