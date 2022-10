(Di venerdì 7 ottobre 2022) Fiumicino – Ci risiamo. Ancora violenze sui ragazzini nelle scuole di Fiumicino, ancora un’insegnateper. Dopo i casi degli scorsi anni, ancora ben impressi nelle menti dei residenti, ora si viene a conoscenza di un altro caso. Pochi giorni fa, i Carabinieri di, supportati da personale della Compagnia di Civitavecchia, hanno infatti “dato esecuzione ad unaapplicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dal Pubblico Ufficio ricoperto nei confronti di una63enne gravemente indiziata di aver ripetutamente maltrattato i bambini dellaalla stessa affidata”, come si legge in una nota diffusa dall’Arma. La misura cautelare, si legge ancora, “è stata emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. di Civitavecchia dopo una ...

Il Faro online

... ad esempio, i), per arrivare anzitutto a concretizzare l'obiettivo di maggiori ...1973, a lungo addetto stampa di enti ed istituzioni, quando non sono in Tribunale o Procura ...... dai Carabinieri della Compagnia di Trapani, perin famiglia, nei confronti della ex ... Stessa sorte è toccata al romeno'91 che pochi giorni addietro ha provato a corrompere i ... Maltrattamenti in classe a Torrimpietra, ordinanza del giudice: sospesa la maestra Schiaffi, spintoni, strattoni ma anche urla, grida e minacce. Vittime di una maestra elementare alcuni bambini di 5 e 6 anni iscritti lo scorso anno alla prima classe di una scuola primaria di Fiumici ...Maltrattava bimbi di 5, 6 anni in classe: insulti, schiaffi, parolacce. Una maestra di 63 anni di una scuola elementare di Fiumicino è stata sospesa dall'insegnamento. I ...