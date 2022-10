Libia | uccisi 15 migranti su un barcone Media locali | «Affondato con i razzi | è una faida fra trafficanti»

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Sono morti 15a bordo di una Sabrata, in, oggi 7 ottobre. Secondo le prime informazioni diffuse daii loro corpi sono stati bruciati. Secondo Sabrata Online, tutto sarebbe nato da una disputa tradi esseri umani avvenuta oggi in cui «ilè stato preso di mira da alcuniRpg». The Lybia Observer, invece, sostiene solo l’ipotesi che le 15 vittime sono rimaste coinvolte in una disputa tra. Diversa la linea dell’analista accreditato Jalel Harchaoui che su Twitter ha condiviso le immagini di quanto accaduto e ha riferito che si tratterebbe di «un attacco compiuto dadi esseri umani controche avrebbero tentato di ...

