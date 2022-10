F1 | GP Giappone 2022 | Schumacher non prenderà parte alle FP2 | il motivo

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Piove sul circuito nipponica di Suzuka, che ospita il GP deldi Formula 1, ma piove anche sul bagnato per Mick, che non ci sarà nella seconda sessione di prove libere 2. Il pilota della Haas ha infatti pagato a caro prezzo l’errore commesso al termine delle FP1, vanificando un ottimo settimo crono. Ilche gli impedisce di prendereFP2 sarà un cambio di telaio. I meccanici devono infatti sistemare la sua monoposto, che non sarà dunque pronta in tempo per consentirgli diciparelibere 2. SportFace.