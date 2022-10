(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il registaha parlato del suo prossimocon star, dicendo che isaranno "è tornato alla regia condi cui ha rivelato nuove anticipazioni e che avràstar, Josh O'Connor e Mike Faist. Il regista, ospite del New YorkFestival, ha parlato del suo prossimo progetto che segue la buona accoglienza ricevuta da Bones and All. Rispondendo a una domanda sul suo prossimo impegno sul set,ha spiegato: "Penso che i tredi ...

Movieplayer.it

Guadagnino è tornato alla regia con, film di cui ha rivelato nuove anticipazioni e che avrà come star Zendaya , Josh O'Connor e Mike Faist . Il regista, ospite del New York Film ...Guadagnino ha nel frattempo finito di girare, un film ambientato nel mondo del tennis ... Il film diretto daGuadagnino è stato scritto dallo sceneggiatore David Kajganich, già ... Challengers, Luca Guadagnino descrive i personaggi del film con Zendaya come "complessi e incasinati" Il regista Luca Guadagnino ha parlato del suo prossimo film, Challengers con star Zendaya, dicendo che i personaggi saranno "complessi e incasinati" Luca Guadagnino è tornato alla regia con Challenger ...After directing Timothée Chalamet and Taylor Russell in a cannibal love story, it’s clear Luca Guadagnino doesn’t shy away from messy romances. Guadagnino’s upcoming film C ...