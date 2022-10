Sturm Graz-Lazio 0-0 | Provedel | “Positivo non aver subito gol”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) “Un punto che si può vedere in tanti modi. Il latoè nongol, anche se non abbiamo segnato. Abbiamo ottenuto un punto su un campo difficile, abbiamo fatto più fatica del previsto”. Lo ha detto il portiere della, Ivan, dopo il pareggio contro loin Europa League. “Gli avversari andavano forte, ma più per demeriti nostri che per meriti loro: li aspettiamo settimana prossima. Se è il momento migliore della mia carriera? Il momento più importante è stato l’infortunio – ha raccontato il biancoceleste ai microfoni di Sky Sport – mi ha fatto crescere. Dopo due anni importanti a Spezia, ho avuto la fortuna di venire alla: sto lavorando al massimo per ripagare la fiducia del tecnico”, ha concluso ...

Con questo risultato, la Lazio sale a 4 punti nella classifica del Girone F, così come lo. Stasera si giocherà Feyenoord - Midtjylland, entrambe a quota 3 ma con una partita in meno. La Lazio deve accontentarsi di un punto in casa dello. Le due squadre non trovano la via del gol, vano anche l'assalto finale della squadra capitolina in superiorità numerica.