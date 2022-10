Strudel salato del contadino con patate e funghi | ricetta Barbara De Nigris

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Che idea golosa lodel, laE’ sempre mezzogiorno diDe, ladellocon. Un’ottimaE’ sempre mezzogiorno del 6 ottobre 2022, unocheDerende perfetto aggiungendo altri ingredienti e piccoli consigli, come il pane grattugiato. Possiamo preparare in casa la pasta sfoglia, è sempre con ladellodel, congeliamo il burro e sarà tutto più facile. Non perdete questadelloE’ sempre mezzogiorno e le altre ...