Sospiro di sollievo per Kvaratskhelia Arruolabile già contro la Cremonese

(Di giovedì 6 ottobre 2022)diper....giàla, Da fonti vicine al club Napoli si viene a sapere che l'infortunio per Kvartskhelia è superato e può essere convocato per domenicala. Il georgiano era uscito claudicante dalla partita con l’Ajax a causa dei tanti falli degli avversari. Il georgiano ha subito almeno due pestoni, che però hanno lasciato solo segni temporanei, mentre non hanno provocato problemi seri. In ogni casopotrebbe partire dalla panchina con la, sfida in cui tornerà a disposizione Victor Osimhen. Non è escluso che al suo posto sono pronte diverse soluzioni: Raspadori, Lozano o Zerbin.

