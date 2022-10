Mandragora tra gli spinaci | diversi ricoverati per intossicazione in Italia

(Di giovedì 6 ottobre 2022)al posto di. Per questo motivo 10 persone, appartenenti a 3 distinti nuclei familiari, sono finite all’ospedale. Secondo il bilancio tracciato dall’Asl Napoli 2 Nord, gli intossicati avrebbero ingerito verdura, probabilmente velenosa, acquistata innegozi nei comuni di Quarto e Monte di Procida. I sintomi confermati da tutte le persone finite all’ospedale sono allucinazioni e problemi gastrointestinal.i Una sintomatologia che sarebbe riconducibile alla “”, pianta che si sarebbe confusa cone bietola acquistata dagli intossicati. La Asl ha allertato tutti gli altri ospedali del territorio per eventuali arrivi di altri intossicati. Leggi anche: “Chiamate un’ambulanza”. Malori e svenimenti, panico al villaggio vacanze: bimbo in ...

" Genere di piante solanacee comprendente poche specie ,le quali due presenti anche in Italia:officinarum, che vive nei boschi di latifoglie e fiorisce in primavera, e M. autumnalis ...le specie presenti in Italia vi sono laofficinarum , che, come riporta Treccani.it , si trova nei boschi di latifoglie e fiorisce in primavera, e laautumnalis , che invece ...Sul caso delle dieci persone intossicate da mandragora nell’area flegrea gli accertamenti dei carabinieri continuano in sinergia con i colleghi del Nas e con personale specializzato delle Asl ...Nel napoletano 10 persone si sono intossicate per aver mangiato della mandragora scambiandola per spinaci. Vediamo di conoscere meglio questa pericolosa pianta.