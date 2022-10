Cittadini (Aiop) “Da Nadef prospettive allarmanti sulla spesa sanitaria”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dalla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza di settembre 2022 emerge che le risorse per la sanità registrano una riduzione di 4,6 miliardi e il rapporto dellasul PIL si attesterà al 6,1%, a fronte del 6,2% indicato ad aprile 2022 nel DEF, nettamente inferiore alla media Ocse pari al 7,4%”. Lo dice in una nota Barbara, presidente nazionale di, l’Associazione italiana ospedalità privata. “La– prosegue– subirà, quindi, una riduzione di 2,3 miliardi (-2,3%) a partire dal 2023, di ulteriori 3 miliardi nel 2024 ed è prevista, nel 2025, un lieve incremento pari a 720 milioni, comportando, inevitabilmente, ulteriori ritardi nella gestione delle liste di attesa o di altri fenomeni drammatici come la ...