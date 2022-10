Basket | Eurolega 2022 2023 1^ giornata | programma | date | orari e tv

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Ilcon le, glie come vedere in tv le partite della 1^dell’di. Ai nastri di partenza la competizione di pallacanestro per club più importante d’Europa: lo spettacolo come sempre sarà di altissimo livello, con l’Italia che torna ad avere due rappresentanti. Infatti, all’Olimpia Milano, che coltiva ancora l’obiettivo di tornare nelle Final Four, si è aggiunta la Virtus Bologna, vincente dell’ultima Eurocup. Diciotto le squadre impegnate a dare l’assalto al titolo detenuto dall’Efes di Istanbul, vincente delle ultime due edizioni. Ecco quindi ildel turno e, tra parentesi, dove vedere le partite, ricordando che Eleven Sports farà vedere tutte le partite, mentre Sky Sport ...

Esordio non semplice per la nuova Milano che insegue le Final Four in un torneo molto competitivo. Sul campo dell'Asvel Villeurbanne l'Olimpia, senza Datome, Mitrou - Long e Baldasso, mentre Shields ...... OLIMPIA, PRIMA IN! Villeurbanne Milano è in diretta dall'Astroballe, alle ore 20:00 di giovedì 6 ottobre : finalmente torna il grande appuntamento di2022 - 2023 , per l'...I biancorossi vanno sotto di 15 punti, ma poi vincono 62-69 all'esordio europeo. Baron con 18 punti è il miglior realizzatore ...EA7 Emporio Armani Milano batte in terra transalpina il LDLC ASVEL Villeurbanne 62-69 nella sfida valevole per la prima giornata di Eurolega 2022/2023 di basket. Meneghini avanti nel punteggio solo ...