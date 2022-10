WTA Monastir 2022 | Lucrezia Stefanini si ritira a inizio secondo set | Diane Parry ai quarti

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Non dura che un’ora ilturno del WTA 250 ditra. L’italiana è infatti costretta al ritiro contro la francese quando quest’ultima si trova avanti con il punteggio di 6-3 1-0 30-15. Prossimo confronto, per la vincitrice, quello con una tra la numero 2 del seeding, la russa Veronika Kudermetova, e la polacca Magdalena Frech. Il break a favore diarriva già nelgame, conche manca una palla dell’1-1 e, invece, finisce abbastanza rapidamente sotto 0-3. L’italiana non appare al massimo del proprio potenziale, pur cercando di ingaggiare più volte lotte sul lato del rovescio. La francese, sul 30-40, trova un gran dritto lungolinea ed è 0-4. Sull’1-5 arriva un’opportunità ...

