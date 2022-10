SorrentoGnocchiDay | in scena Di Costanzo e Iannotti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Nino Die Giuseppe, rispettivamente chef del Danì Maison di Ischia e del Krèsios di Telese Terme, hanno incontrato addetti ai lavori, giornalisti e appassionati di cucina in occasione dell’evento Aperignocco: uno degli appuntamenti aperti al pubblico, che ha scandito i primi due giorni della seconda edizione della kermesse. Due le masterclass, ospitate presso la ampia sala del ristorante Il Buco di Sorrento, con banco cucina a vista e suggestivo affaccio sulla raffinata cave a vin, durante le quali i due chef bistellati hanno proposto altrettante personalissime versioni del piatto: gnocchi di patate senza glutine, con porcini, castagne e spinaci per Die uno gnocco dessert, inedito e appositamente pensato per l’evento, per, che lo ha proposto ...