ilpost : «Siamo inorridite, straziate, frustrate, esauste e davvero, davvero arrabbiate» - lisasandr_LJDMC : @MisssFreedom Con #Renzi siamo abituati a questo modus operandi degli odiatori e #Meloni ha fatto molto per farsi o… -

RaiNews

...cospirazione' avevamo continuato a ripetere per gli ultimi due anni e mezzo e per i quali... Sto parlando alle persone che vedono ciò che sta accadendo e sonoda ciò che sta accadendo, ...Personedall'incredibile malvagità delle Nazioni Unite hanno scatenato una bufera, ... "stati informati dei suoi fallimenti, anche come satira, e l'abbiamo rimosso dal nostro sito ". ... Usa "inorriditi e allarmati" dalla repressione in Iran: "Non cederemo nulla sui diritti umani"