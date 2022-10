Nika Shakarami uccisa a 17 anni durante le proteste in Iran: aveva la testa fracassata (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo quella di Mahsa Amini, 22 anni, e di Hadis Najafi, 20 anni, dall’Iran arriva la notizia di un’altra terribile morte. Si tratta di quella di Nika Shakarami, una ragazza di appena 17 anni che ha perso la vita durante le proteste in corso nel Paese contro il regime teocratico di Teheran, spesso e volentieri soffocate nel sangue dagli agenti. La 17enne era scomparsa il 20 settembre scorso dopo aver preso parte alle sollevazioni in memoria di Mahsa nella Capitale Iraniana e, secondo i parenti, le forze di sicurezza l’avrebbero uccisa per poi rubare il suo corpo e seppellirla in un villaggio. Nika Shakarami morta a 17 anni durante le ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Dopo quella di Mahsa Amini, 22, e di Hadis Najafi, 20, dall’arriva la notizia di un’altra terribile morte. Si tratta di quella di, una ragazza di appena 17che ha perso la vitalein corso nel Paese contro il regime teocratico di Teheran, spesso e volentieri soffocate nel sangue dagli agenti. La 17enne era scomparsa il 20 settembre scorso dopo aver preso parte alle sollevazioni in memoria di Mahsa nella Capitaleiana e, secondo i parenti, le forze di sicurezza l’avrebberoper poi rubare il suo corpo e seppellirla in un villaggio.morta a 17le ...

fanpage : Nika Shakarami, 17 anni, è l’ennesima vittima delle proteste in Iran scoppiate dopo la morte di Mahsa Amini: era sp… - Agenzia_Ansa : La 17enne Nika Shakarami, scomparsa dopo aver preso parte alle proteste in memoria di Mahsa a Teheran, è morta e la… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: La 17enne Nika Shakarami, scomparsa dopo aver preso parte alle proteste in memoria di Mahsa a Teheran, è morta e la famig… - mozinthebox : RT @Agenzia_Ansa: La 17enne Nika Shakarami, scomparsa dopo aver preso parte alle proteste in memoria di Mahsa a Teheran, è morta e la famig… - Parpiglia : RT @Agenzia_Ansa: La 17enne Nika Shakarami, scomparsa dopo aver preso parte alle proteste in memoria di Mahsa a Teheran, è morta e la famig… -