“Ma è un neonato” Ritrovamento choc dei carabinieri vicino a una scuola | è vivo

(Di mercoledì 5 ottobre 2022)abbandonato in un sacchetto di plastica, la storia finisce bene. Una vicenda accaduta nelle campagne di Paceco,Trapani, che ha lasciato tuti senza parole. Il sacchetto di plastica con dentro il piccolo è stato ritrovato nei pressi di unaelementare, lungo una strada di campagna isolata.abbandonato nel sacchetto di plastica, ildopo la telefonata. L’allarme è arrivato così alla stazione deiche hanno mandato prontamente una pattuglia sul posto. Fortunatamente il bimbo era salvo ed è stato trasportato in ospedale dove si trova non in pericolo di vita. Leggi anche: Prodotto ritirato dal mercato, dopo i decessi scatta il nuovo allarme: “Non consumatelo”abbandonato nel sacchetto di plastica, il ...

Francesco perché il miracolo dele del salvataggio del piccolo è avvenuto nel giorno di San Francesco d'Assisi. Alberto come il carabiniere che per primo lo ha preso in braccio. I ...Poteva essere una tragedia, invece è un miracolo. Unè stato abbandonato in un sacchetto di plastica in una stradina sterrata a Paceco, nel ... La zona non è trafficata e ilè stato ...Il piccolo, che si trova ora ricoverato in ospedale, è stato trovato in un sacchetto nei campi di Paceco, Trapani.Il neonato è stato abbandonato in una strada di campagna nel Trapanese. Il piccolo è stato trasportato in ospedale: non è in pericolo di vita ...