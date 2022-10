Gigi Proietti e la vergogna di Roma: da due anni non si trova un tomba per il grande artista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Roma. Saranno passati esattamente 2 anni, il prossimo 2 novembre, dal funerale che ha strappato lacrime e commozione a tutta la Capitale, quello in morte di Gigi Proietti. Due anni in cui si è cercato di dare al gran artista una degna sepoltura al Verano. Due anni senza aver centrato l’obiettivo, ad ogni modo. Non c’è posto al Verano per l’attore A quanto pare, la cappella che avrebbe dovuto ospitare le spoglie di Gigi Proietti ancora non c’è. E così, la salma del Maestro si trova ancora in Umbria, accanto ai genitori. L’accordo per la sepoltura con Ama c’è, ma il luogo ancora no, perché i cimiteri sono al collasso. Al cimitero monumentale del Verano, per ora, c’è solo un lotto vuoto. Dopo aver sbrigato tutte le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 ottobre 2022). Saranno passati esattamente 2, il prossimo 2 novembre, dal funerale che ha strappato lacrime e commozione a tutta la Capitale, quello in morte di. Duein cui si è cercato di dare al granuna degna sepoltura al Verano. Duesenza aver centrato l’obiettivo, ad ogni modo. Non c’è posto al Verano per l’attore A quanto pare, la cappella che avrebbe dovuto ospitare le spoglie diancora non c’è. E così, la salma del Maestro siancora in Umbria, accanto ai genitori. L’accordo per la sepoltura con Ama c’è, ma il luogo ancora no, perché i cimiteri sono al collasso. Al cimitero monumentale del Verano, per ora, c’è solo un lotto vuoto. Dopo aver sbrigato tutte le ...

