F1 | Flavio Briatore | “Penalizzazione a Perez? Al posto della Ferrari avrei spaccato il computer”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un parere di forte impatto. L’epilogo del GP di Singapore, 17° round del Mondiale 2022 di F1, ha fatto discutere non poco per tempi e dinamiche. Il successo del messicano Sergio, a precedere le duedel monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz, è finito sotto la lente di ingrandimentoDirezione Gara per alcune infrazioni con la Safety Car in pista. L’alfiereRed Bull in più di una circostanza non aveva rispettato la distanza prevista dal regolamento e questo aveva portato gli Stewards a investigare sull’accaduto, ascoltando a fine gara lo stessosulla questione. Alla finefiera al pilotascuderia anglo-austriaca sono stati comminati 5 secondi di penalità (da aggiungere al suo crono di fine gara), una reprimenda ...

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato anche, che ha detto la sua a Lapresse, ovviamente senza peli sulla lingua.Dopo il caos di Marina Bay a sparare a zero contro la Federazione si è mosso anche un ex team principal di peso del Circus,. L'imprenditore piemontese, che già ai suoi tempi fu ..."In ogni gara abbiamo un problema. Può essere rovinata non solo una gara, ma anche lo spettacolo e il Mondiale. La FIA è un'azienda e per funzionare deve avvalersi delle persone giuste. Conta quasi 20 ...Continua a far discutere il controverso epilogo del Gran Premio di Singapore, che ha visto Sergio Perez aggiudicarsi la vittoria nonostante una duplice infrazione in regime di Safety Car (qui i dettag ...