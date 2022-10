Cosa c’è dietro il treno nucleare russo e la storia del test atomico di Putin in Ucraina – Il video (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Un treno nucleare russo è partito in direzione dell’Ucraina? Vladimir Putin sta organizzando un test atomico al confine? A parlare di un convoglio gestito dalla divisione nucleare segreta di Mosca in movimento verso Kiev è stato ieri il Times. Il quotidiano britannico ha citato l’analisi dell’esperto polacco Konrad Muzyka. Secondo il quale il treno è responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio, del trasporto e della consegna alle unità. Il tutto andrebbe collegato a una serie di informazioni ricevute dai paesi della Nato su una prova con le armi nucleari tattiche che lo Zar avrebbe in preparazione. Ma, come vedremo, la questione sembra essere più complessa. E quello della Russia sembra più essere un segnale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Unè partito in direzione dell’? Vladimirsta organizzando unal confine? A parlare di un convoglio gestito dalla divisionesegreta di Mosca in movimento verso Kiev è stato ieri il Times. Il quotidiano britannico ha citato l’analisi dell’esperto polacco Konrad Muzyka. Secondo il quale ilè responsabile delle munizioni nucleari, del loro stoccaggio, del trasporto e della consegna alle unità. Il tutto andrebbe collegato a una serie di informazioni ricevute dai paesi della Nato su una prova con le armi nucleari tattiche che lo Zar avrebbe in preparazione. Ma, come vedremo, la questione sembra essere più complessa. E quello della Russia sembra più essere un segnale ...

