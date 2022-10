Ajax-Napoli 1-6, pagelle / Il pensiero va a De Laurentiis e alla sua estate rinchiuso per paura (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Le pagelle di Ajax-Napoli 1-6 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Stasera, Ilaria, la bellezza è sostanza, abbaglia come non mai negli ultimi lustri e ci sono tanti quadretti da intagliare e custodire in una Via Lucis ad perpetuam rei memoriam dei pagani papponisti e non solo. Come quello della fascia di capitano che passa dall’Euroappuntato al giovane Meret: che scena da romanzo di dolore e gioia e di formazione. Il resto sono un paio di parate e un paio di rilanci sbagliati – 7 Nonostante le due parate (bella quella al 28?, quando per proteggere la palla si tuffa a viso scoperto in avanti, con grande coraggio), non è quasi mai impegnato. Commette un paio di errori coi piedi, ma almeno osa con uno strumento con cui non ha il massimo della dimestichezza e questa è un’altra prova di coraggio. Ci ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ledi1-6 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Stasera, Ilaria, la bellezza è sostanza, abbaglia come non mai negli ultimi lustri e ci sono tanti quadretti da intagliare e custodire in una Via Lucis ad perpetuam rei memoriam dei pagani papponisti e non solo. Come quello della fascia di capitano che passa dall’Euroappuntato al giovane Meret: che scena da romanzo di dolore e gioia e di formazione. Il resto sono un paio di parate e un paio di rilanci sbagliati – 7 Nonostante le due parate (bella quella al 28?, quando per proteggere la psi tuffa a viso scoperto in avanti, con grande coraggio), non è quasi mai impegnato. Commette un paio di errori coi piedi, ma almeno osa con uno strumento con cui non ha il massimo della dimestichezza e questa è un’altra prova di coraggio. Ci ha ...

UEFAcom_it : Il Napoli è la prima squadra a segnare 5 gol sul campo dell'Ajax in Europa ?????????? #UCL | @sscnapoli - anperillo : Un #Napoli così grande e bello da lasciare senza fiato??Stracciato l’#Ajax, così come fatto col #Liverpool. Grandis… - gippu1 : Prima di stasera, in TUTTA la storia delle Coppe Europee, solo il Borussia Dortmund (nel 2012) e il Real Madrid era… - Edorsi53 : @MichaoRossit L'#Ajax - che aveva disintegrato i #Rangers e perduto 2-1 ad Anfield - ha sbagliato tutto, ma il trio… - CarriaggioM : RT @baldanza_sergio: Il #Napoli dà 6 gol all' #Ajax in casa loro con un risultato che entra di diritto nella storia della #ChampionsLeague… -