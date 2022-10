Ucraina, Lukashenko conferma la partecipazione della Bielorussia: ma non uccidiamo nessuno (Di martedì 4 ottobre 2022) Aleksandr Lukashenko, presidente della Bielorussia e fedele alleato di Putin, conferma che il suo Paese sta partecipando all’operazione militare speciale di Mosca in Ucraina ma, spiega che “non uccidiamo nessuno e non dispieghiamo militari”. Questa mattina Lukashenko ha presieduto il Consiglio di sicurezza per discutere della “situazione militare e politica nella regione in rapido cambiamento”, sottolineando che “l’emergenza non colpisce la Bielorussia” direttamente, ma Minsk è dalla parte di Mosca nell’operazione in Ucraina. “Vi partecipiamo. Non lo nascondiamo – ha detto apertamente Lukashenko. – Ma non abbiamo ucciso nessuno, non abbiamo inviato soldati da nessuna ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Aleksandr, presidentee fedele alleato di Putin,che il suo Paese sta partecipando all’operazione militare speciale di Mosca inma, spiega che “none non dispieghiamo militari”. Questa mattinaha presieduto il Consiglio di sicurezza per discutere“situazione militare e politica nella regione in rapido cambiamento”, sottolineando che “l’emergenza non colpisce la” direttamente, ma Minsk è dalla parte di Mosca nell’operazione in. “Vi partecipiamo. Non lo nascondiamo – ha detto apertamente. – Ma non abbiamo ucciso, non abbiamo inviato soldati da nessuna ...

SecolodItalia1 : Ucraina, Lukashenko conferma la partecipazione della Bielorussia: ma non uccidiamo nessuno - RadioItaliaIRIB : RT @RadioItaliaIRIB: Lukashenko: forniture di armi in Ucraina attraverso la Polonia - RadioItaliaIRIB : Lukashenko: forniture di armi in Ucraina attraverso la Polonia - mpu78 : RT @bordoni_russia: Lukashenko: noi partecipiamo all' operazione in Ucraina coprendo alla Russia le spalle dalla minaccia che viene dal Bal… -