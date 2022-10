Ma in fondo, alle donne piace ‘lungo’ o ‘corto? No, non parliamo di caffè, abbiamo la risposta definitiva (Di martedì 4 ottobre 2022) La diatriba lungo o corto che ci accompagna da quando abbiamo memoria, potrebbe arrivare a un inaspettato punto di svolta. Ecco cosa piace davvero alle donne. Partiamo da una premessa fondamentale. La bellezza del sesso non risiede nell’essere ben dotati, si tratta piuttosto di una leggenda metropolitana che si autoalimenta e permette ai maschietti di misurare la propria mascolinità cripto machista nei centimetri contenuti dalle mutande. Insomma, viviamo fortunatamente in un’epoca che ci ha permesso di sdoganare – anche se c’è tanto lavoro fare – ogni tabù fisico e sessuale. Fonte: CanvaProprio per questo, il sesso è bello se c’è connessione, intensa e voglia di sperimentare col proprio partner. Tutto il resto è solfa di contorno volta a spostare l’attenzione altrove. Certo, un uomo ben messo provoca ... Leggi su curiosauro (Di martedì 4 ottobre 2022) La diatriba lungo o corto che ci accompagna da quandomemoria, potrebbe arrivare a un inaspettato punto di svolta. Ecco cosadavvero. Partiamo da una premessa fondamentale. La bellezza del sesso non risiede nell’essere ben dotati, si tratta piuttosto di una leggenda metropolitana che si autoalimenta e permette ai maschietti di misurare la propria mascolinità cripto machista nei centimetri contenuti dmutande. Insomma, viviamo fortunatamente in un’epoca che ci ha permesso di sdoganare – anche se c’è tanto lavoro fare – ogni tabù fisico e sessuale. Fonte: CanvaProprio per questo, il sesso è bello se c’è connessione, intensa e voglia di sperimentare col proprio partner. Tutto il resto è solfa di contorno volta a spostare l’attenzione altrove. Certo, un uomo ben messo provoca ...

