Il crollo di Giaele De Donà dopo la puntata | è pronta a uscire dalla casa?

Nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 3 ottobre, del Grande Fratello Vip 7, non si è affrontato solo l'argomento relativo al cattivo comportamento assunto dai Vipponi nei confronti di Marco Bellavia, ma anche dell'amore "libero" e di una questione legata al marito di Giaele De Donà. Una discussione che ha creato del malcontento nella ragazza che, subito dopo la diretta, ha avuto un crollo emotivo tanto da far pensare che possa decidere di abbandonare la casa. Ecco cosa è accaduto nel dettaglio. Il matrimonio di Giaele De Donà ritorna sotto i riflettori Il matrimonio di Giaele De Donà torna a far discutere in puntata. A porlo, nuovamente, sotto i riflettori pare che siano state alcune ...

