"Ha il c... in testa", Cassano demolisce Rafael Leao (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ex campione barese a ruota libera su Rafael Leao: "Fa la differenza in Italia, non in Europa. Quando penso che possa valere 150 milioni, follia… Chiudiamo la trasmissione e andiamo a casa" Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ex campione barese a ruota libera su: "Fa la differenza in Italia, non in Europa. Quando penso che possa valere 150 milioni, follia… Chiudiamo la trasmissione e andiamo a casa"

gianlutanci : @MilanNewsit Leao a Cassano gli caga in testa - GranFijoThe2nd : ??... Quelli che scoprono che Cassano è una testa di cazzo, oh yeah... ?? - lukapzi93 : Quello che ha il culo in testa è #Cassano e non è un modo di dire, è proprio così. - lukapzi93 : RT @jerryscottismo: Haaland non sa giocare a calcio Dybala è finito Leao ha il culo in testa Antonio Cassano amazing skills 2022 - lakakadonkey : RT @MilanLiveIT: ?? Cassano non è un fan di Rafael Leao -