È un Napoli laico | che ha rotto il rapporto morboso con Napoli

(Di martedì 4 ottobre 2022) (per gentile concessione del Corriere del Mezzogiorno) Non ci piace vincere facile, quindi non staremo qui a maramaldeggiare sulle panchine di Koulibaly, sulle prestazioni da 35enne di Mertens, su Fabian ridotto a comparsa, sulla vita calcistica canadese di Insigne. Per l’ennesima volta i fatti hanno dimostrato che nella contesa Calcioversus piazza strillazzera, il risultato è stato da ko tecnico o lancio della spugna. Del resto è difficile ipotizzare che potesse andare diversamente visto che da un lato c’era la competenza gestionale, calcistica, la professionalità (termine che provoca l’orticaria a Nanni Moretti), insomma le abilità del proprio lavoro; dall’altro la faciloneria, l’amore per il grottesco, il populismo tanto al chilo. E, Di Maio docet, non sono tempi felici per i populisti. Archiviata la masochistica e ridicola estate dell’A16 ...