Carolina Marconi | l’aggressione è brutale | sui social fioccano le minacce

Leggi su ildemocratico

(Di martedì 4 ottobre 2022)suiè davveroche lasciano senza parole: ecco cosa è accaduto La sua bellezza ha incantato milioni di telespettatori come anche la sua storia fatta di forza e grande coraggio: parliamo proprio di lei, la bellissima. La donna, oggi, si è rimessa in gioco nel reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip. Purtroppo, però, suila ragazza è stata aggredita per delle frasi pronunciate nei confronti di un concorrente che ha deciso di abbandonare il reality. curiosità (foto web)La ragazza ha esordito nel 2000 in diversi programmi televisivi di successo e , non solo. Proprio all’iizio del nuovo millennio ha partecipato insieme ad ...