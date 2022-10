Ajax-Napoli | ecco gli avversari dei partenopei in Champions League

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ilvola ad Amsterdam per affrontare l’nella terza giornata dei gironi di: vincere è imperativo per entrambenon è decisiva, ma ha un peso specifico immenso nell’economia di un girone A all’insegna del bel calcio e delle sorprese. I favori del pronostico pendono dalla parte della banda di Spalletti che, oltre a essere la capolista del raggruppamento, è il miglior attacco dellae si presenta ad Amsterdam con sei vittorie nelle ultime sei partite in tutte le competizioni. Gli olandesi, invece, non vincono dal 10 settembre, e nelle ultime tre uscite hanno raccolto un solo punto. Uncon l’entusiasmo prossimo allo zero affronta una delle squadre più in forma del momento. ...

DiMarzio : #ChampionsLeague #UCL | @sscnapoli, la probabile formazione degli azzurri per il match contro l'@AFCAjax ???? - sscnapoli : ??? #AjaxNapoli sarà diretta dall’arbitro francese Letexier - anperillo : Magnifico #Napoli nei primi 35’, poi energie al risparmio in vista dell’#Ajax. Perfetta la gestione dei cambi di… - napolimagazine : IL PENSIERO - Plastino: 'Il napoli è una grande realtà, può fare bene con l'Ajax' - apetrazzuolo : IL PENSIERO - Plastino: 'Il napoli è una grande realtà, può fare bene con l'Ajax' -

Ieri non ha voluto dare troppe indicazioni sulla formazione delLuciano Spalletti ma filtrano le scelte fatte per la squadra che scenderà dal 1' in campo stasera ad Amsterdam contro l'. I giocatori in mattinata non hanno fatto alcuna rifinitura, la ...Per la terza giornata della Youth League (la Champions League delle formazioni Primavera) ilaffronta l'allo Sportcomplex De Toekomst di Amsterdam. Questa la formazione iniziale scelta da mister Frustalupi: Comments commentsStefan Schwoch, ex calciatore del Napoli è intervenuto a 1 Football Club, programma radiofonico in onda su Station Radio, parlando della squadra e di Spalletti.Torna la massima competizione europea per club e puntuali arrivano i consigli del famoso tipster che ha analizzato le partite delle squadre italiane ...