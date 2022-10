Ad ogni emisfero della mente un disco, è ‘Duality’ di Dardust (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Esce il 28 ottobre, pubblicato sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First, “Duality”, il nuovo lavoro discografico di Dardust, pioniere della musica classica alternativa. Anticipato dall’uscita di #001 Coordinate, #002 Hymns, #003 Horizons (che contiene Horizon In Your Eyes, presentato in anteprima all’Eurovision Song Contest 2022) e #004 Fluidity, “Duality” sarà un doppio album contenente 20 tracce e verrà pubblicato sulle piattaforme digitali oltre che in formato doppio Cd e doppio vinile disponibile da oggi in pre-order (https://Dardust.lnk.to/Duality). Mentre nei precedenti album Dardust ha sempre cercato di unire il minimalismo pianistico con l’elettronica, creando un crossover a cavallo tra neoclassica e pop, in questo lavoro i due suoi regni vengono ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 ottobre 2022) (Adnkronos) – Esce il 28 ottobre, pubblicato sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First, “Duality”, il nuovo lavorografico di, pionieremusica classica alternativa. Anticipato dall’uscita di #001 Coordinate, #002 Hymns, #003 Horizons (che contiene Horizon In Your Eyes, presentato in anteprima all’Eurovision Song Contest 2022) e #004 Fluidity, “Duality” sarà un doppio album contenente 20 tracce e verrà pubblicato sulle piattaforme digitali oltre che in formato doppio Cd e doppio vinile disponibile da oggi in pre-order (https://.lnk.to/Duality). Mentre nei precedenti albumha sempre cercato di unire il minimalismo pianistico con l’elettronica, creando un crossover a cavallo tra neoclassica e pop, in questo lavoro i due suoi regni vengono ...

