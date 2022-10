Ad Arpaise torna la Sagra della Castagna | il programma

(Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – La Pro Loco “Generoso Papa” dicon il patrocinio del Comune di, dell’UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore “Aldo Moro” di Montesarchio, organizza la 26esima Edizioneil prossimo Sabato 8 Ottobre dalle ore 19.30, mentre Domenica 9 Ottobre dalle ore 12.00 solo a pranzo su prenotazione. L’attesissimaè un appuntamento con la tradizione, un’occasione per degustare cucina tipica e prodotti locali a base dinella suggestiva cornicecontrada Russi di. Ua due giorni, dunque, all’insegna del buon cibo, dell’allegria, del calore del ...

NTR24

... c'è chi apre le proprie cantine ai visitatori, chia trovare i propri parenti, chi, girando ... la Sagra della Castagna divalorizza la castagna e la ristorazione del luogo, tramite ...Il programma è ricco e intenso: appuntamento alle 9:30 in Piazza Giovanni Paolo II a San Leucio per il ritrovo e la prima colazione, in seguito partenza versodove ci sarà lo 'scollinamento' ... Arpaise, consegnati gli attestati del corso BLS-D della Croce Rossa