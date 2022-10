Viabilità Roma Regione Lazio del 02-10-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 ottobre 2022)DEL 2 OTTOBREORE 12.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL ASCOLTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLATRAFFICO RALLENTATO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ALTEZZA GALLERIA APPIA ALTRI DISAGI CON CODE A TRATTI IN USCITA SULLA CASSIA BIS DAL RACCORDO FINO A VIA DI SANTA CORNELIA Poi INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DEI CONSUETI LAVORI NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTEZZA SPINACETO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALTRE CODE PER CANTIERI ATTIVI SULLA VIA ARDEATINA TRA VIA DI TORRICOLA E VIA ANDREA MILLEVOI DISAGI NELLA ZONA DEL COMUNE DI MARINO PER LO SVOLGIMENTO DELLA SAGRA DELL UVA CI SONO CODE SU VIA DEI LAGHI E VI AAPPIA DA CIAMPINO FINO AL CENTRO URBANO DI MARINO DOVE QUI SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ CON CHIUSURE E DIVIETI DI TRANSITO NELL AREA ...