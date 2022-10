"Blonde", il biopic su Marilyn è una favola nera dal kitch erotico (Di domenica 2 ottobre 2022) Un film paradossale che da un lato mette alla gogna l’abuso sistematico compiuto sulla Monroe e dall’altro lo attualizza sessualizzando una Ana De Armas mai così devota a un ruolo Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 ottobre 2022) Un film paradossale che da un lato mette alla gogna l’abuso sistematico compiuto sulla Monroe e dall’altro lo attualizza sessualizzando una Ana De Armas mai così devota a un ruolo

spinstercarolin : Purtroppo si vede che è una produzione Netflix, a confronto con altri biopic, quali Jackie o Spencer, la qualitá è… - JENSCENTRAL : mi dispiace dirlo ma purtroppo ‘blonde’ mi ha totalmente deluso, e credo anche abbia mancato di rispetto alla memor… - IsabelaTomoiaga : @WPorega @ollygg_ Tra l'altro #Blonde non è un film biopic, ma si basa sull'omonimo libro classificato come fiction… - IsabelaTomoiaga : #Blonde non è un film biopic, perché è basato su un libro classificato come fiction, che a sua volta lucra sfruttan… - bradipo22 : — di fondo sia un scoprire l’acqua calda e paragonando in modo stupido un falso biopic (Spencer) ad un’opera di fin… -