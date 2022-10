Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 09:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2022 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 FIRENZE-Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO IN DIREZIONE Roma, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLazioNE; STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA VEIENTANA, CON INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA NETTUNENSE, ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO NEI PRESSI DI APRILIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022)DEL 1 OTTOBREORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1 FIRENZE-SEGNALATO UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO IN DIREZIONE, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN ALTRO INCIDENTE AVVENUTO SULLA CASSIA VEIENTANA, CON INCOLONNAMENTI TRA CASTEL DE CEVERI E LA GIUSTINIANA VERSO IL RACCORDO; SEMPRE PER INCIDENTE CODE SULLA NETTUNENSE, ALL’ALTEZZA DI VIA DEL COMMERCIO NEI PRESSI DI APRILIA; CI SPOSTIAMO INFINE SULLA PONTINA, DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Pinciano, da lunedì per lavori via Aldrovandi sarà a senso unico nel tratto a scendere da vi… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domani dalle 12,30 all'Olimpico si gioca Lazio-Spezia: la mobilità - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domani pomeriggio a Ostia Antica manifestazione culturale su viale dei Romagnoli, t… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Oggi metropolitane attive sino all'1,30 di notte. Da ricordare che il sabato (così come il v… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Questa mattina corteo in Centro, tra piazza della Repubblica, via Cavour e i Fori Imperiali… -