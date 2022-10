Tenta di violentare una 40enne a Roma e scappa (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Violenza sessuale in zona Garbatella, a Roma. Vittima una donna di circa 40 anni che, mentre andava a riprendere l'autovettura nei pressi di un ristorante, è stata aggredita da un uomo che l'ha spinta nell'auto e, dopo averla immobilizzata, ha Tentato di violentarla. Sono poi arrivate altre persone e l'uomo è poi fuggito via. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale e ora è ricoverata per degli accertamenti. Sul posto i poliziotti del commissariato Colombo e la Polizia Scientifica. Indagini in corso per identificare l'aggressore. Leggi su agi (Di sabato 1 ottobre 2022) AGI - Violenza sessuale in zona Garbatella, a. Vittima una donna di circa 40 anni che, mentre andava a riprendere l'autovettura nei pressi di un ristorante, è stata aggredita da un uomo che l'ha spinta nell'auto e, dopo averla immobilizzata, hato di violentarla. Sono poi arrivate altre persone e l'uomo è poi fuggito via. La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale e ora è ricoverata per degli accertamenti. Sul posto i poliziotti del commissariato Colombo e la Polizia Scientifica. Indagini in corso per identificare l'aggressore.

