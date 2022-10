Tabellone Atp 250 Tel Aviv 2022 | Djokovic torna sul circuito e punta al successo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di Tel, in programma sul veloce indoor dal 26 settembre al 2 ottobre. Parentesi Laver Cup a parte, è il torneo che segna il ritorno di NovaksulATP a quasi tre mesi di distanza daldi Wimbledon. Il serbo esordirà contro il vincente di Andujar-Monteiro, in unin cui è onestamente difficile pensare che qualcuno possa metterlo in difficoltà. Ci proverà certamente Marin Cilic, seconda testa di serie. MONTEPREMI COPERTURA TV E STREAMINGPRINCIPALE FINALE (1)b. (2) Cilic SEMIFINALI (1)b. Safiullin 6-1 7-6(3) (2) Cilic vs Lestienne 7-5 6-3 QUARTI DI FINALE (1)vs (LL) Pospisil 7-6(5) ...

WaraWaan : RT @LorenzoAndreol4: Il main draw del torneo Atp 500 di Astana. Jannik Sinner, nella parte bassa del tabellone, esordirà con il tedesco Osc… - Tennis_Ita : ATP 500 Astana, il tabellone principale: Alcaraz sfida Rune, Sinner e Djokovic sono nello stesso quarto -

Novak Djokovic sfiderà Marin Cilic nella finale dell'250 di Tel Aviv 2022. Il serbo riprende da dove ci aveva lasciato a luglio, ossia dalla ... PROGRAMMA E COPERTURA TVMONTEPREMI Djokovic ...... dato che Jannik (testa di serie numero 6) libererà così un posto nelprincipale della ...è quella di non avere altre notizie negative e di essere abbastanza pronto per partecipare all'250 ...É stato sorteggiato il tabellone principale del 'Parma Challenger presented by Iren' , ATP Challenger dotato di un montepremi da 134,920 euro ...Pochissimi problemi per ottenere una finale che rispetta il pronostico della vigilia. Novak Djokovic con una buonissima prestazione batte il russo Roman Safiullin e vola in fiinale all'Atp 250 di Tel ...