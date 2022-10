Spazio | Avino Argotec | “Catturato immagini incredibili collisione Dart e Dimorphos”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – «Sono. Siamo riusciti a catturare a risoluzione altissima il momento dellafra la sondae l’asteroide. Sono davvero bellissime». A parlare, in un’intervista al quotidiano La Ragione, è David, un informatico con un sogno nel cuore. Ha fondato, l’azienda aerospaziale torinese che ha appena ottenuto lo spettacolare successo di inquadrare con le fotocamere del suo microsatellite LiciaCube l’impatto della sonda statunitense con. Questo concentrato di tecnologia italiana, 14 kg in unopari a una valigetta 24 ore, ha immortalato l’esito positivo della missione Nasa pensata per evitare future, catastrofiche collisioni con asteroidi diretti sulla ...