Sampdoria, Di Silvio: «Faremo uno squadrone» (Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole di Francesco Di Silvio sulla cessione della Sampdoria: «L’operazione ha avuto l’ok di tutta la famiglia Al Thani» Continua a tenere banco la cessione della Sampdoria. Dopo le parole di Ivano Bonetti, che auspica a una veloce chiusura della trattativa per l’acquisto del club da parte della cordata rappresentata da Francesco Di Silvio, è proprio il produttore cinematografico a tornare nuovamente protagonista. Di seguito le sue parole al Secolo XIX. «L’operazione ha avuto l’ok di tutta la famiglia Al Thani, emiro Hamad incluso, zio di Faleh. Tutto procede, Faremo uno squadrone». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole di Francesco Disulla cessione della: «L’operazione ha avuto l’ok di tutta la famiglia Al Thani» Continua a tenere banco la cessione della. Dopo le parole di Ivano Bonetti, che auspica a una veloce chiusura della trattativa per l’acquisto del club da parte della cordata rappresentata da Francesco Di, è proprio il produttore cinematografico a tornare nuovamente protagonista. Di seguito le sue parole al Secolo XIX. «L’operazione ha avuto l’ok di tutta la famiglia Al Thani, emiro Hamad incluso, zio di Faleh. Tutto procede,uno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

RadioSportiva : Le parole di Bonetti, ex scudettato della Sampdoria ’91, sulla trattativa per l’acquisto del club da parte di Franc… - SampNews24 : Cessione #Sampdoria, #DiSilvio da Cuba: «Faremo uno squadrone» - clubdoria46 : #CessioneSampdoria, #DiSilvio rilancia: c'è il benestare anche di #HamadAlThani. I dettagli #samp #sampdoria… - UCS1946 : @Steva781 Per quanto riguarda Di Silvio, vediamo. La trattativa c'è ed è concreta, molto. Poi come finirà nessuno p… - Steva781 : @UCS1946 Infatti di silvio continua a dire che lui non entrerà in società ma è solo un intermediario. Ancora una se… -