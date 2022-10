Quali prodotti sono aumentati L' allarme del Codacons sui rincari

Leggi su iltempo

(Di sabato 1 ottobre 2022) Prezzi alle stelle. Cibo e energiasempre più cari a causa dell'inflazione. Tra i generi alimentari schizza il prezzo dell'olio che costa il 60% in più rispetto a un anno fa. In aumento anche il costo dell'energia, con la tariffa della luce ormai che tocca i 4,8 euro al giorno contro i 2,1 euro del 2021. Le associazioni dei consumatori hanno rielaborato i dati diffusi dall'Istat calcolando gli impatti economici nelle tasche degli italiani. Il, l'associazione che tutela i consumatori, si concentra le sue analisi sui prezzi del cibo attestandorecord in un anno, con l'olio che arriva a costare il 60% in più, il burro sale del 38%, il riso del 26%, il latte e la farina del 24%. Una lista della spesa in cui "i prezzi di cibo e bevande" aumentano in media a settembre "dell'11,8%" su base annua. Secondo le stime ...