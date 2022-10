“L’abbiamo fatto da soli”, Mario Rui non ci sta: la critica all’intervallo (Di sabato 1 ottobre 2022) Il primo tempo di Napoli-Torino termina 3-1 per gli azzurri di Spalletti. Doppietta di Anguissa nei primi 12 minuti, su assist di Mario Rui e Politano, poi la terza rete al 37esimo di Kvaratskhelia che non si ferma più. Il Torino accorcia sul finire del primo tempo con il goal di Sanabria. Nell’intervista flash a bordo campo interviene Mario Rui, autore dell’assist sul primo goal, ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato: Mario Rui in Napoli-Torino Buon primo tempo?“Abbiamo iniziato molto bene, negli ultimi 15 minuti ci siamo complicati la partita da sola. Nello spogliatoio parleremo di cosa è andato bene”. Assist?“Conta poco, l’importante è che la partita stia andando bene. Come ho detto vedremo cosa non è andato nello spogliatoio”. Napoli-Torino: le formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Il primo tempo di Napoli-Torino termina 3-1 per gli azzurri di Spalletti. Doppietta di Anguissa nei primi 12 minuti, su assist diRui e Politano, poi la terza rete al 37esimo di Kvaratskhelia che non si ferma più. Il Torino accorcia sul finire del primo tempo con il goal di Sanabria. Nell’intervista flash a bordo campo intervieneRui, autore dell’assist sul primo goal, ai microfoni di Dazn. Ecco quanto evidenziato:Rui in Napoli-Torino Buon primo tempo?“Abbiamo iniziato molto bene, negli ultimi 15 minuti ci siamo complicati la partita da sola. Nello spogliatoio parleremo di cosa è andato bene”. Assist?“Conta poco, l’importante è che la partita stia andando bene. Come ho detto vedremo cosa non è andato nello spogliatoio”. Napoli-Torino: le formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, ...

