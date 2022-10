Juve, la Primavera vince 4-3 il derby con una rimonta incredibile. Yildiz protagonista (Di sabato 1 ottobre 2022) Il derby per la vetta della classifica del campionato Primavera fra Torino e Juventus va, forse anche a sorpresa, alla formazione bianconera... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilper la vetta della classifica del campionatofra Torino entus va, forse anche a sorpresa, alla formazione bianconera...

ArturoDb72 : RT @JPeppp: I ragazzi della primavera della Juve hanno la stessa grinta di Montero, non mollano mai. In pochi minuti sono passati da 1-3 a… - SimonePerego3 : RT @ilbianconerocom: Torino-Juve Primavera 3-4, le PAGELLE: sulla Mole brilla la stella di Yildiz e che feeling con Turco! Ma la difesa...… - Marcamat0 : RT @ilbianconerocom: Torino-Juve Primavera 3-4, le PAGELLE: sulla Mole brilla la stella di Yildiz e che feeling con Turco! Ma la difesa...… - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ?? #Under19 | La #Juve, sotto di due reti, ribalta il Toro: decisivo #Yildiz - cosmoalbacosmo : RT @JPeppp: I ragazzi della primavera della Juve hanno la stessa grinta di Montero, non mollano mai. In pochi minuti sono passati da 1-3 a… -