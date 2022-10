Gf Vip 7, Davide Maggio svela un particolare retroscena sul ritiro di Marco Bellavia: “Non è stata una scelta del concorrente” (Di sabato 1 ottobre 2022) Poche ore fa Marco Bellavia, dopo giorni di isolamento dal resto del gruppo e grande sofferenza, ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 7. Il comunicato ufficiale, pubblicato sulle pagine social del reality show di Canale 5, sottolinea che la decisione era stata fatta in prima persona da Bellavia. Tuttavia, Davide Maggio ha svelato un dettaglio importante. Mi risulta che il ritiro di Bellavia al #GFVip non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente. Il concorrente quindi sarebbe ... Leggi su isaechia (Di sabato 1 ottobre 2022) Poche ore fa, dopo giorni di isolamento dal resto del gruppo e grande sofferenza, ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip 7. Il comunicato ufficiale, pubblicato sulle pagine social del reality show di Canale 5, sottolinea che la decisione erafatta in prima persona da. Tuttavia,hato un dettaglio importante. Mi risulta che ildial #GFVip non sia unadel. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del. Ilquindi sarebbe ...

