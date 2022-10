F1, previsioni meteo GP Singapore: rischio pioggia per qualifiche e gara di domani (Di sabato 1 ottobre 2022) Tutto è pronto per il sabato del Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. A Marina Bay oggi vedremo la terza sessione di prove libere e le attesissime qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani che, quantomeno sulla carta, potrebbe già assegnare il titolo iridato a Max Verstappen. Ma, mai come oggi, bisognerà fare attenzione al meteo. Solitamente nella città-stato asiatica la pioggia non ha quasi mai fatto capolino quando è arrivata la Formula Uno (come non dimenticarsi, però, lo scroscio che condizionò la partenza del 2017 con il clamoroso incidente tra le due Ferrari e Max Verstappen) ma, come detto, il weekend attuale potrebbe dover fare ampiamente i conti con il maltempo. Come sempre, andiamo con ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Tutto è pronto per il sabato del Gran Premio di, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. A Marina Bay oggi vedremo la terza sessione di prove libere e le attesissime, che andranno a comporre la griglia di partenza delladiche, quantomeno sulla carta, potrebbe già assegnare il titolo iridato a Max Verstappen. Ma, mai come oggi, bisognerà fare attenzione al. Solitamente nella città-stato asiatica lanon ha quasi mai fatto capolino quando è arrivata la Formula Uno (come non dimenticarsi, però, lo scroscio che condizionò la partenza del 2017 con il clamoroso incidente tra le due Ferrari e Max Verstappen) ma, come detto, il weekend attuale potrebbe dover fare ampiamente i conti con il maltempo. Come sempre, andiamo con ...

