Eder | «Contento per i risultati di Pioli»

(Di sabato 1 ottobre 2022) Le parole di, in vista della finale di Coppa Sudamericana: «L’Italia mi manca. Ogni volta che vedo la nazionale sono il primo tifoso»questa notte sarà protagonista con il San Paolo della finale di Coppa Sudamericana contro gli ecuadoriani del dell’Independiente del Valle. Prima della partita ha rilasciato un’intervista a Gianluca Di Marzio. Di seguito le sue parole. FINALE – «Lo scorso anno abbiamo vinto il Paulistao con Crespo in panchina, ora abbiamo la possibilità di chiudere la stagione con la vittoria di un grande trofeo. Per me sarebbe un titolo importante, così come per tutto il gruppo perché scriverebbe una pagina di storia di questa grande società. Ci teniamo a far bene, ma sappiamo che è una partita difficile: l’Independiente del Valle è una squadra che gioca bene a calcio». ROGERIO CENI – «È la storia del club: ce la ...