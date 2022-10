Convocati Fiorentina, le scelte per l’Atalanta: la decisione su Sottil (Di sabato 1 ottobre 2022) Convocati Fiorentina, le scelte del tecnico Italiano per la gara di domani contro l’Atalanta: ecco la decisione su Sottil La Fiorentina ha diramato la lista dei Convocati per il match con l’Atalanta. Non ce la fa Sottil, mentre torna a disposizione Milenkovic. Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano.Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Quarta, Ranieri, Terzic, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora, Zurkowski.Attaccanti: Cabral, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022), ledel tecnico Italiano per la gara di domani contro: ecco lasuLaha diramato la lista deiper il match con. Non ce la fa, mentre torna a disposizione Milenkovic. Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano.Difensori: Biraghi, Igor, Milenkovic, Quarta, Ranieri, Terzic, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora, Zurkowski.Attaccanti: Cabral, Gonzalez, Ikone, Jovic, Kouame, Saponara. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Convocati Fiorentina: torna Milenkovic, out Sottil Commenta per primo Ecco i convocati della Fiorentina per la sfida con l'Atalanta: Italiano recupera Milenkovic , non ce la fa Sottil . Portieri : Cerofolini, Gollini, Terracciano. Difensori : Biraghi, Igor, Milenkovic, Quarta, ...