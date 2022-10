Ciclismo, Gran Piemonte 2022: data, orari, diretta tv e streaming (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Gran Piemonte 2022, in programma giovedì 6 ottobre, rappresenta uno degli appuntamenti di fine stagione più attesi e intriganti. Il percorso di questa edizione numero 106 si apre a più possibilità lungo i 198 chilometri da Omegna a Beinasco che promettono davvero scintille, specie nel finale. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. orari, diretta TV E streaming – La partenza della corsa è fissata per le 11:45 dal chilometro zero, con l’arrivo che invece è stato programmato tra e 16:15 le 16:40 in base alla media oraria tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, oltre che in diretta streaming su RaiPlay. Sportface vi racconterà il ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Il, in programma giovedì 6 ottobre, rappresenta uno degli appuntamenti di fine stagione più attesi e intriganti. Il percorso di questa edizione numero 106 si apre a più possibilità lungo i 198 chilometri da Omegna a Beinasco che promettono davvero scintille, specie nel finale. Andiamo quindi a scoprire tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.TV E– La partenza della corsa è fissata per le 11:45 dal chilometro zero, con l’arrivo che invece è stato programmato tra e 16:15 le 16:40 in base alla mediaa tenuta dal gruppo. La corsa sarà trasmessa intv su RaiSport, oltre che insu RaiPlay. Sportface vi racconterà il ...

